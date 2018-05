Vampyr è entrato in fase Gold, lo sviluppo è ufficialmente terminato

Nelle scorse ore, Focus Home Entertainment e DONTNOD hanno annunciato su Twitter che Vampyr è ufficialmente entrato in fase Gold!

Ciò significa che i lavori sul titolo sono terminati e che è pronto per la stampa, la distribuzione e la vendita attraverso i negozi di tutto il mondo! Tutto, quindi, è pronto per l'uscita, fissata per il 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche condiviso un breve video (che potete ammirare in calce) in cui viene dato un assaggio dell'incredibile velocità con cui sono in grado muoversi gli Ekon. Con questo temine, vengono indicati i cosiddetti Vampiri Aristocratici, classe alla quale appartiene anche il protagonista dell'avventura, il dottor Jonathan Reid.

In Vampyr le scelte rivestiranno un ruolo fondamentale: per acquisire i poteri più potenti sarà necessario eliminare i personaggi non giocanti, ma la loro uccisione potrebbe ripercuotersi sulla storia e sul destino dell'intero distretto di Londra nel quale è ambientata la vicenda. Per questo motivo, verrà messo a disposizione dei giocatori un solo slot per i salvataggi per playthrough, così non potranno tornare sui propri passi e dovranno necessariamente accettare le conseguenze delle proprie scelte.