Vampyr: gli sviluppatori mostrano 50 minuti di gameplay

Focus Home Interactive e Dontnod Entertainment hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Vampyr, accompagnando le sequenze di gioco con il commento degli sviluppatori. Il filmato, della durata complessiva di oltre 50 minuti, è visionabile in calce alla notizia.

Lo sviluppo di Vampyr si è concluso ufficialmente da pochi giorni, permettendo al titolo di entrare finalmente nella fase Gold. Per sedare l'attesa che ci separa dal 5 giugno, giorno in cui il gioco debutterà finalmente su Playstation 4, Xbox One e PC, Dontnod Entertaiment ha trascorso oltre 50 minuti in compagnia del nuovo GDR vampiresco, mostrando e commentando gli aspetti principali della produzione.

Il titolo promette un'esperienza votata alla libertà di scelta e all'immersione, con la possibilità di adottare diversi approcci e di relazionarsi in diversi modi con gli NPC che popolano la città. Le conseguenze delle nostre decisioni saranno molto tangibili, al punto che causare la morte di un personaggio potrebbe rivelarsi un'azione irreversibile.

Nell'attesa che Vampyr faccia il suo debutto il prossimo 5 giugno, potete dare un'occhiata alla lista completa dei trofei emersa negli ultimi giorni. Vi lasciamo con il nuovo video di gameplay proposto a fondo pagina.