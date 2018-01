Vampyr: in arrivo una webserie con nuovi dettagli sul gioco e sequenze di gameplay

ha annunciato l'arrivo di una webserie dedicata a Vampyr , il nuovo GDR a tema vampiresco degli autori di Life is Strange . La serie sarà strutturata in quattro episodi e svelerà nuovi dettagli sul gioco, includendo inoltre qualche sequenza inedita di gameplay.

Come potete vedere nel teaser trailer riportato in cima alla notizia, il primo episodio della serie sarà intitolato "Making Monsters" e verrà pubblicato il 18 gennaio. Gli altri tre episodi, vale a dire "Architects of the Obscure", "Human After All" e "Stories From the Dark", verranno resi disponibili in seguito a cadenza settimanale, con la promessa di svelare nuovi dettagli sul gioco, le meccaniche e l'ambientazione.

Dopo il rinvio dello scorso settembre, ricordiamo che Vampyr è atteso per la primavera del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.