Vampyr: livestream celebrativo pre-lancio in programma il 4 giugno

Focus Home Interactive e Dontnod Entertainment ospiteranno un livestream pre-lancio di Vampyr il 4 giugno, un giorno prima del debutto previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC. La trasmissione inizierà alle ore 15:00 italiane.

Dopo diversi mesi di attesa e un rinvio, finalmente Vampyr si appresta a sbarcare su PlayStation 4, Xbox One e PC il 5 giugno, presentandosi come un promettente Gioco di Ruolo ambientato nella Londra del 1918. Realizzato da Dontnod Entertainment, studio responsabile di Remember Me e dell'apprezzatissimo Life is Strange, il titolo promette grande attenzione al comparto narrativo, un'ottima libertà di approccio e la possibilità di plasmare il mondo di gioco con le proprie scelte.

L'avventura ci farà vestire i panni del dottor Jonathan Reid, nel tentativo di curare una terribile epidemia che trasforma gli abitanti della città in folli assassini: essendo a nostra volta dei vampiri, però, sentiremo il bisogno di nutrirci delle stesse persone che vorremmo trarre in salvo, con tutte le implicazioni del caso (questo trailer mostra quanto potremo essere cattivi nel gioco, qualora decidessimo di diventare degli assassini).

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC, dunque, vi ricordiamo l'appuntamento con il livestream di pre-lancio fissato per le 15:00 di lunedì 4 giugno: la trasmissione verrà ospitata sul canale Twitch di Focus Home Interactive.