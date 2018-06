Vampyr, Mario Tennis Aces, The Crew 2: i giochi più attesi di giugno 2018 in un video

Giugno è un mese decisamente ricco di novità: nei prossimi trenta giorni arriveranno titoli attesissimi come The Crew 2, MotoGP 18, Vampyr, Mario Tennis Aces, TESO Summerset, Jurassic World Evolution e LEGO Gli Incredibili solamente per citarne alcuni. Nel nostro video, la lista completa delle uscite di giugno per PC, PS4, Xbox One e Switch.

Novità Giugno PS4 e Xbox One

A giugno i possessori di PS4 e Xbox One potranno mettere le mani (tra gli altri) su Onrush, Vampyr, MotoGP 18, The Elder Scrolls Online Summerset, Shape of the World, Jurassic World, Super Bomberman R, The Lost Child, The Crew 2 e MXGP Pro, solamente per citare alcune uscite del mese.

Nuove uscite Switch 3DS

Su Nintendo Switch arrivano Shaq Fu A Legend Reborn, Sushi Striker The Way of Sushido, Mario Tennis Aces, LEGO Gli Incredibili, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, YS VIII Lacrimosa of Dana e Wolfenstein II The New Colossus.

Novità PC Giugno 2018

Nutrito anche il panorama delle uscite PC di giugno 2018, tra cui troviamo

Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, The Crew 2, Vampyr, MotoGP 18, Tennis World Tour, Lumines Remastered, New Gundam Breaker e Pro Cycling Manager 2018.