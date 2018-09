Vampyr: il nuovo aggiornamento con due livelli di difficoltà arriva la prossima settimana

Dontnod Entertainment ha annunciato che il nuovo aggiornamento di Vampyr arriverà la prossima settimana e più precisamente il 26 settembre, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Questo update porta in dote due nuovi livelli di difficoltà denominato Storia e Hard, il primo pensato per i giocatori meno esperti mentre il secondo progettato per offrire a coloro che hanno già finito l'avventura una sfida ancora più impegnativa. La patch inoltre offrirà risoluzione di bug e problemi tecnici, con l'aggiunta del supporto per NVIDIA Ansel su PC.

Per festeggiare l'arrivo del nuovo aggiornamento, Vampyr è scontato su Steam per tutto il weekend e può ora essere acquistato a 33.49 euro anzichè 49.99 euro, offerta valida fino al 24 settembre.