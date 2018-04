Vampyr: nuovo story trailer per l'atteso gioco di Dontnod Entertainment

Addentratevi nell’ oscuro mondo dei vampiri accompagnati dalle angoscianti note di (Don’t Fear) the Reaper con un nuovo Story Trailer di Vampyr, il nuovo Action-RPG sviluppato da Dontnod Entertainment, uscirà il 5 giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Oggi viene rivelato un nuovo Story Trailer che mostra alcuni momenti salienti della narrazione del gioco, accompagnato da un angosciante cover di (Don’t Fear) the Reaper. Di ritorno dal fronte, il Dottor Jonathan Reid si risveglia in una Londra devastata dalla guerra e dalla pestilenza, scoprendo un mondo di creature malvagie, società segrete e di caccia ai vampiri. In Vampyr vestirete i panni di Jonathan Reid in una Londra del 1918 che, di ritorno dalla Grande Guerra, scopre di essersi trasformato in un vampiro. Tutte le sue convinzioni vengono travolte dalla scoperta dell’esistenza di un nuovo mondo oscuro, dove creature soprannaturali e società segrete vivono assieme nell’ombra… e ora ne fa parte anche lui.

Riscoprendosi un vampiro stravolto da un irreprimibile sete di sangue e catapultato in questo strano mondo nuovo, Reid tenta di interpretare tutto ciò nel miglior modo che conosce: con il pensiero razionale. Purtroppo però, tra società segrete, omicidi misteriosi e un imminente caccia ai vampiri su larga scala, le sue sicurezze scientifiche saranno messe a dura prova. Spinto dal desiderio personale di scoprire chi ha causato la sua trasformazione in vampiro, e perché, Jonathan Reid continua a lavorare per trovare una cura per la devastante epidemia che sta decimando la popolazione. Ma così facendo, si ritroverà anche a dover affrontare la sua natura di vampiro e la terribile tentazione di nutrirsi di coloro che ha giurato di proteggere. Vampyr sarà disponibile dal 5 giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC.