Vampyr, Onrush e MotoGP 18 tra le novità PlayStation 4 della settimana

Quella che sta per cominciare sarà una settimana ricca di nuove e interessanti uscite. I giocatori in possesso di una PlayStation 4 avranno davvero l'imbarazzo della scelta.

Partiamo da quello che, probabilmente, è il titolo più atteso. Il 5 giugno verrà lanciato Vampyr, nuova opera dei talentuosi ragazzi di Dontnod (Remember Me, Life is Strange). I giocatori impersoneranno il dottor Jonathan Reid, un reduce della Grande Guerra che al suo ritorno a Londra scoprirà di essere divenuto un vampiro.

Spazio anche agli appassionati di corse, con due titoli profondamente diversi tra loro. MotoGP 18 di Milestone, videogioco ufficiale della massima competizione motociclistica che promette di rivoluzionare la serie con un nuovo motore grafico e funzionalità inedite; Onrush, originalissimo racing game arcade di Codemasters, sviluppato dagli ex di Evolution Studios.

I fan di The Elder Scrolls Online potranno finalmente mettere le mani sulla nuova espansione, Summerset. Per i giocatori in possesso di PlayStation VR c'è invece Homeland VR, che simula la volta celeste in maniera incredibilmente realistica.

Ecco la lista completa delle uscite, tutte disponibili dal 5 giugno (eccetto dove diversamente specificato):

Novità PlayStation 4

Awkward! (7 giugno)

The Elder Scrolls Online: Summerset

Infectious Madness of Doctor Dekker

MotoGP 18 (7 giugno)

Onrush

Perils of Baking

Riddled Corpses EX

RollerCoaster Legends II: Thor’s Hammer

Shape of the World

Shaq-Fu: A Legend Reborn

Vampyr

Novità PlayStation Vita

Riddled Corpses EX

Novità PlayStation VR

HomeStar VR (6 giugno)

Cosa ne pensate di questi giochi? Quali acquisterete? Vi ricordiamo Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno è ancora il protagonista dell'Offerta della Settimana del PlayStation Store. Verrà sostituito da un nuovo titolo martedì 5 giugno.