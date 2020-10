Vampyr PlayStation Plus: easter egg della piantina, come ottenere l'obiettivo segreto

In Vampyr, il protagonista Dr. Jonathan Reid deve prendersi cura delle tante anime sofferenti di Londra. Il suo altruismo potrebbe portarlo anche a preoccuparsi per le sorti di una piccola pianta morente all'interno del suo ufficio, che se innaffiata a dovere vi farà ottenere un obbiettivo-easter egg.

Per sbloccare l'obbiettivo che fa da simpatico riferimento al precedente gioco Dontnod, Life is Strange, dovrete innaffiare la piantina con un'acqua particolare, che troverete soltanto in un punto ben preciso di Londra. Si tratta di una piccola casa situata su un marciapiede sopraelevato in un vicolo cieco del West End. La zona potrà essere facilmente esplorata a partire dal capitolo 5, dato che recarvisi prima sarebbe un azzardo: ci sono molti Skal ostili e di livello alto. Entrate nella suddetta abitazione e, sulla destra, troverete un armadietto. Apritelo per trovare l'oggetto "Acqua pura".

Adesso tornate al Pembroke Hospital, nell'ufficio di Reid. Potrete interagire con la pianta per annaffiarla. Una volta fatto ciò, sarà necessario attendere tre notti per vedere i risultati e sbloccare l'obiettivo "Unlife is Strange". Attenzione: evitate di far trascorrere 3 notti di seguito senza giocare, potrebbero esserci conseguenze troppo negative sui quartieri. Piuttosto aspettate con pazienza il passare dei giorni finché la pianta non sarà tornata verde e rigogliosa! Se avete appena scaricato il gioco tramite PlayStation Plus, date un'occhiata alla nostra guida sulla progressione del personaggio.