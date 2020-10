Vampyr: progressione del personaggio e gestione dell'esperienza

Questo mese Vampyr arriva gratis su PlayStation Plus, nel gioco firmato Dontnod ci troviamo a vestire i panni di un "neonato" vampiro e allo stesso tempo famigerato chirurgo di Londra, il Dr. Reid, durante la Grande Guerra e l'epidemia di Spagnola. In questa guida vi spieghiamo come avviene la progressione del livello.

Ogni notte conta

In Vampyr, il livellamento avviene come in ogni altro gdr che si rispetti, ovvero spendendo punti esperienza per sbloccare o migliorare le abilità del protagonista. Per farlo bisogna prima trovare uno dei Nascondigli disseminati per la mappa di Londra e riposare in un letto. La particolarità del gioco sta nel fatto che, ogniqualvolta farete ciò, il tempo scorrerà portando la storia avanti di un giorno. Durante le 24 ore la città subirà le conseguenze delle vostre azioni, png più o meno importanti potranno svanire nel nulla o morire, interi quartieri sprofondare nel caos. Insomma, la situazione potrebbe sfuggirvi di mano ed è quindi importante sapere quando cercare un rifugio per potenziarsi e acquisire nuovi poteri vampirici. Un consiglio è quello di aspettare il più possibile per livellare, cercando di massimizzare i punti esperienza ottenuti in una notte per poterli spendere tutti insieme; evitate di usare i nascondigli per spendere solo 1.000 punti esperienza. Sulla mappa i nascondigli sono indicati da un'icona raffigurante un martello e una penna d'oca.

Ottenere punti esp

Combattere, completare le missioni e abbracciare i cittadini sono tutte cose che vi garantiscono una certa quantità di punti esperienza. Dei tre, il primo è il metodo meno remunerativo, in quanto l'esperienza derivata dall'uccisione di nemici (soprattutto se non si tratta di boss) non è molta. Al contrario, abbracciare i cittadini può fornire un gran numero di punti, a seconda della salute del png e anche di quanto avrete scoperto sul suo conto. La qualità del sangue infatti aumenta la ricompensa in punti esp, ed è migliorabile sia fornendo la giusta medicina se il personaggio è malato sia completando le indagini che li riguardano. Prima di abbracciare qualcuno, assicuratevi che il suo sangue sia di ottima qualità per massimizzare il guadagno di esperienza a meno che non siate disperati. Parlate con gli altri png della stessa cerchia sociale per scoprire indizi e sbloccare opzioni di dialogo nuove; potete capire chi appartiene alla stessa cerchia sociale premendo il tasto Share, i cittadini legati tra loro da qualche rapporto (che sia di parentela o meno) appariranno raggruppati. Frugate nelle loro case, quando possibile, per trovare oggetti importanti o anche lettere che possano farvi scoprire di più.

Scelte e conseguenze

Attenzione però: a seconda dello stato generale del quartiere e della posizione sociale che il png occupava prima di finire tra le vostre fauci, la sua morte influenzerà in modo più o meno grave sia il quartiere che abitava sia la sua cerchia sociale. Evitate per quanto possibile di nutrirvi degli abitanti del Pembroke Hospital, dal momento che quella sarà la vostra base per tutto il gioco. Se volete abbracciare qualcuno, cercate di mantenere lo stato del quartiere buono, curando quanti più png possibile. Durante tutto il gioco dovrete continuamente bilanciare la quantità di cittadini abbracciati e le malattie che si diffondono. Non lasciate che un quartiere sprofondi nel caos: perdereste tutte le quest attive, condannando tutti i png a divenire Skal aggressivi che renderanno la vostra permanenza lì poco piacevole. In Vampyr ogni scelta porta delle conseguenze, e scegliere chi dovrà saziare la vostra sete non sarà mai semplice.

Abilità vampiriche

Ora che sapete come ottenere punti esperienza (e a quale prezzo), diamo un'occhiata alle varie abilità che potrete acquisire. Innanzitutto, esse sono suddivise in Abilità Attive e Abilità Passive, per un totale di 8 gruppi. Le abilità Attive richiedono la pressione di uno o più tasti per essere usate, e comprendono:

DIFENSIVE : servono a proteggere dagli attacchi nemici. Coagulazione causa il blocco totale del nemico per una manciata di secondi e non ha nessun costo. Barriera di Sangue genera uno scudo di sangue che assorbe una certa quantità di danni prima di svanire.

: servono a proteggere dagli attacchi nemici. causa il blocco totale del nemico per una manciata di secondi e non ha nessun costo. genera uno scudo di sangue che assorbe una certa quantità di danni prima di svanire. OFFENSIVE : i principali attacchi di un vampiro, hanno tutte un costo in sangue. Artigli è un attacco diretto a distanza ravvicinata che causa ingenti danni fisici. Lancia di sangue è un proiettile di sangue che può prendere di mira l'avversario a qualsiasi distanza. Infine la Foschia Ombra evoca un'esplosione d'ombra sotto un nemico, infliggendo danni all'area circostante.

: i principali attacchi di un vampiro, hanno tutte un costo in sangue. è un attacco diretto a distanza ravvicinata che causa ingenti danni fisici. è un proiettile di sangue che può prendere di mira l'avversario a qualsiasi distanza. Infine la evoca un'esplosione d'ombra sotto un nemico, infliggendo danni all'area circostante. TATTICHE : grazie a queste abilità potrete proiettarvi direttamente sul nemico usando Molla o scomparire in piena vista usando il Velo d'ombra .

: grazie a queste abilità potrete proiettarvi direttamente sul nemico usando o scomparire in piena vista usando il . SUPREME: queste sono le abilità più potenti in assoluto a disposizione del Dr. Reid. Non hanno un costo in sangue, ma si ricaricano molto lentamente. Rabbia consiste in una serie di attacchi sferrati in rapida successione e con estrema violenza che prendono di mira tutti i nemici presenti. Abisso crea un vortice d'ombra che solleva in aria il nemico per alcuni secondi e lo scaraventa per terra lasciandolo stordito e preda di ulteriori assalti. Calderone di Sangue causa danni continuati nel tempo e un'esplosione di sangue finale che danneggia anche i nemici vicini al bersaglio.

Per quanto riguarda invece le abilità passive, ecco come si dividono:

CORPO : Condizione Fisica aumenta la salute massima, Prestanza Fisica invece aumenta l'energia a disposizione. Consigliamo vivamente di spendere punti soprattutto sulla seconda, in quanto l'energia è usata sia per attaccare sia per schivare.

: aumenta la salute massima, invece aumenta l'energia a disposizione. Consigliamo vivamente di spendere punti soprattutto sulla seconda, in quanto l'energia è usata sia per attaccare sia per schivare. SANGUE : Volume di Sangue aumenta il valore massimo di Sangue disponibile, Grande Sete aumenta la quantità di sangue succhiato con un singolo morso ed è altamente consigliata se giocate molto stordendo i nemici per morderli.

: aumenta il valore massimo di Sangue disponibile, aumenta la quantità di sangue succhiato con un singolo morso ed è altamente consigliata se giocate molto stordendo i nemici per morderli. MORSO : Morso Violento aumenta i danni inflitti da un singolo morso, Rigenerazione veloce vi consente di recuperare salute dopo ogni morso.

: aumenta i danni inflitti da un singolo morso, vi consente di recuperare salute dopo ogni morso. SCIENZA: Borsa medica vi serve se fate largo uso dei sieri perché aumenta il numero massimo di sieri trasportabili, Borsa portacartucce invece aumenta le vostre munizioni ed è utile se usate spesso le armi da fuoco.

Quasi tutte le abilità presenteranno, a un certo livello, una diramazione, consentendovi di personalizzare ulteriormente il vostro stile di gioco. Artigli, ad esempio, potrebbe diventare un altro modo per ottenere sangue extra a ogni attacco, mentre Velo d'ombra vi consentirà di causare danni extra e stordimento attaccando da invisibili. Sta a voi capire quale delle tante si adatterà meglio al vostro gameplay: come ogni altra cosa in Vampyr