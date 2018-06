Vampyr: Q&A e gameplay in diretta a partire dalle ore 14:00 di domani 5 giugno

L'attesa sta per giungere al termine: Vampyr, il nuovo e ambizioso progetto di Dontnod, verrà lanciato domani 5 giugno e noi di Everyeye gli riserveremo una calda accoglienza.

A partire dalle ore 09:00 troverete online la recensione a cura del nostro Giuseppe Arace, che negli ultimi giorni ha avuto modo di provarlo approfonditamente. Alle ore 14:00 vi aspettiamo invece sul nostro canale Twitch per una sessione Q&A: Domande e Risposte interamente dedicata a Vampyr, durante la quale la redazione di Everyeye soddisferà ogni vostra curiosità in merito. Per porre le domande potete utilizzare la sezione commenti in fondo a questa notizia oppure intervenire in chat: dateci dentro!

Alle ore 15:00, subito dopo il Q&A, sarà il turno di un lungo gameplay in diretta, durante il quale vi mostreremo le prime fasi dell'avventura ambientata nell'oscura Londra del 1918. Come ormai ben sapete, le trasmissioni andranno in onda sul nostro canale Twitch, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. In questo modo potrete interagire con la nutrita community di Everyeye in chat e con la redazione. Attivando le notifica, inoltre, verrete avvertiti poco prima dell'inizio delle dirette, così non rischierete di mancare.

Ricordiamo che Vampyr verrà lanciato domani 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'attesa, potete guardare lo stupendo trailer di lancio.