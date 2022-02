Vampyr ha raggiunto 10 milioni di giocatori: Dontnod annuncia una partnership con Tolima

A distanza di poco meno di un anno dall'ingresso di Dontnod nel mondo del publishing, arrivano ulteriori novità dagli autori di Vampyr, Twin Mirror, Tell Me Why e della serie di Life is Strange.

La software house ha infatti annunciato di aver stretto una partnership con Studio Tolima, team di sviluppo con sede in Belgio, fondato agli inizi di quest'anno. Il primo gioco della neonata compagine creativa sarà pubblicato da Dontnod, che lo presenterà come una co-produzione. Il team francese, inoltre, deterrà la maggioranza dei diritti sull'ancora misteriosa nuova IP. Purtroppo, al momento non sono stati offerti dettagli specifici su quella che potrebbe essere la natura della co-produzione Tolima e Dontnod.

In attesa di maggiori dettagli, segnaliamo che il gruppo francese ha contestualmente condiviso i dati di vendita aggiornati per le sue principali opere. Vampyr, in particolare, si conferma uno dei principali successi della compagnia d'Oltralpe, secondo solamente a Life is Strange. Complice anche l'aggiornamento di Vampyr a PS5 e Xbox Series X|S, l'avventura del Dottor Reid è stata acquistata da 2 milioni di giocatori. A questi ultimi si sono poi aggiunti ben 8 milioni di download del titolo in occasione della sua inclusione tra i giochi gratuiti offerti da Epic Games Store.