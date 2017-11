Vampyr sarà un'esperienza completamente single-player e non riceverà alcun DLC

Come ormai saprete,(il nuovo progetto dei creatori di) è stato rinviato all'anno prossimo a causa di un problema tecnico.

Negli scorsi giorni, tuttavia, il boss di Focus Home Interactive Cédric Lagarrigue è tornato a parlare del gioco in un'intervista concessa a MCVUK, fornendo alcune interessanti informazioni che, siamo sicuri, faranno la felicità di molti giocatori. A quanto pare, non è prevista la pubblicazione di contenuti scaricabili post-lancio, il titolo sarà un'esperienza da vivere completamente in solitaria e nell'universo creato dagli sviluppatori c'è abbastanza materiale da cui attingere per poter creare un eventuale sequel.

Queste le sue parole: "Vampyr è un'esperienza puramente solitaria, e non abbiamo in programma alcun tipo di DLC. In caso di successo preferiremmo pensare ad un sequel, piuttosto. Noi e Dontnod abbiamo già diverse idee in mente, questo universo è in grado di offrire un gran quantitativo di spunti".

Cosa ne pensate? A seguito del rinvio, Vampyr è ora atteso per una non meglio precisata data della primavera del prossimo anno. Tra le altre cose, Cédric Lagarrigue ha anche dichiarato che al titolo basterà vendere 500 mila copie per poter generare profitti, un quantitativo tutto sommato abbordabile.