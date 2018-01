Vampyr: il secondo video diario è dedicato all'ambientazione

ha pubblicato il secondo episodio della webserie dedicata a, parlandoci del processo creativo dietro la Londra del 1918 che farà da sfondo alla nuova avventura vampiresca in arrivo su PC, PS4 e Xbox One durante la prossima primavera.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, i ragazzi di Dontnod Entertainment hanno lavorato molto attentamente alla Londra del 1918 che farà da sfondo a Vampyr, dandogli tutte le carte in regola per presentarsi come un'ambientazione molto interessante e promettente.

Nel primo episodio della webserie, invece, abbiamo appreso come sono stati realizzati i mostri e le creature nemiche che saremo chiamati ad affrontare nel corso dell'avventura. Ricordiamo che Vampyr è atteso per questa primavera su PC, PlayStation 4 e Xbox One.