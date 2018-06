Vampyr si prepara al debutto su PS4, Xbox One e PC con il trailer di lancio

Dontnod Entertainment e Focus Home Interactive hanno pubblicato il trailer di lancio di Vampyr, preparandosi al debutto del gioco previsto per il 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Direttamente dagli autori di Life is Strange e Remember Me, Vampyr si presenta come un promettente Gioco di Ruolo ambientato nella Londra del 1918: nel corso dell'avventura vestiremo i panni del dottor Jonathan Reid, trasformatosi in vampiro al ritorno dal fronte della Prima Guerra Mondiale. Il nostro obiettivo sarà quello di curare la terrificante epidemia che trasforma gli abitanti della città in temibili assassini, prendendo una serie di scelte critiche che influenzeranno il corso degli eventi.

Come confermato da Focus Home Interactive e Dontnod Entertainment, il 4 giugno verrà ospitato un livestream celebrativo in vista del lancio, così da accompagnare la pubblicazione di Vampyr prevista il giorno dopo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se invece siete curiosi di vedere il gioco in azione, è già disponibile un video gameplay di 50 minuti con il commento degli sviluppatori.