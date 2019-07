Vampyr: svelata la data di uscita su Switch dell'action horror di Dontnod

Le alte sfere di Focus Home Interactive annunciano la data di uscita ufficiale della versione Nintendo Switch di Vampyr, apprezzato action ruolistico in salsa horror di Dontnod commercializzato nel giugno dello scorso anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Stando alle informazioni condivise dal publisher e dagli sviluppatori francesi, la riedizione per Nintendo Switch di Vampyr sarà disponibile nel corso del mese di Ottobre, consentendo così agli utenti della console ibrida della casa di Kyoto di immergersi in una delle avventure a tinte oscure più interessanti degli ultimi anni.

Il grande successo ottenuto su PC, PS4 e Xbox One darà così a Dontnod lo slancio necessario per realizzare un porting capace, nei limiti del possibile, di offrire un'esperienza grafica analoga a quella delle edizioni originarie. Sotto il profilo squisitamente narrativo, ricordiamo a chi si avvicina solo adesso a questa proprietà intellettuale che Vampyr racconta la storia del Dr. Jonathan Reid, un medico che, nella Londra d'inizio '900 piagata dall'Influenza Spagnola, diventerà suo malgrado un vampiro e dovrà capire quale strada percorrere, se abbracciare il male e dare la caccia agli esseri umani o combattere contro i propri istinti. Tutto ciò, naturalmente, si rifletterà sulle meccaniche di gameplay e sulla capacità, per gli emuli di Reid, di evolvere capacità paranormali e abilità di combattimento progredendo nell'avventura una volta imboccato il proprio percorso narrativo e "morale" preferito.

Nell'attesa che arrivi ottobre per immergerci nelle atmosfere livide della versione Switch di Vampyr, su queste pagine potete consultare la nostra recensione di Vampyr a firma di Giuseppe Arace e un interessante speciale di Federico Ercole sui migliori videogiochi, libri, film e fumetti sui vampiri.