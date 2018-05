Vampyr: svelata la lista completa dei trofei sbloccabili

Pochi giorni fa, l'attesissimo Vampyr è finalmente entrato in fase Gold. Lo sviluppo è ormai completo e il titolo si appresta ad arrivare sugli scaffali reali e digitali di tutto il mondo. Per l'occasione, è anche stata svelata la lista completa dei trofei sbloccabili, consultabile su Exophase.

I trofei sono in totale 29, così ripartiti: 1 di Platino, 5 d'Oro, 17 d'Argento e 6 di Bronzo. Se non volete incappare in spoiler di alcun tipo, allora vi consigliamo di non approfondire la questione. L'ottenimento di molti trofei è infatti legato all'uccisione di determinati nemici e al destino dei personaggi non giocanti che popolano il distretto di Londra in cui è ambientato il gioco. Non manca, inoltre, un trofeo che chiede di finire il gioco senza provocare la morte di nessuno. Presenti anche quelli legati ai collezionabili e all'ottenimento di tutte le armi del gioco.

Se siete curiosi, potete consultarli liberamente a questo indirizzo, dove sono anche disponibili in lingua italiana. Gli Achievement di Xbox One e Steam, chiaramente, saranno identici, con l'unica eccezione del Trofeo di Platino.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Vampyr verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 5 giugno. Vista l'incredibile importanza che ricopriranno le scelte dei giocatori, sarà presente un singolo slot di salvataggio per partita.