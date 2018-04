Vampyr: svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Tramite la pagina Steam di Vampyr scopriamo i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC del nuovo gioco di Dontnod Entertainment, in arrivo il prossimo 5 giugno non solo su Windows ma anche su Xbox One e PlayStation 4.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon R7 370

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Questa la sinossi di Vampyr: Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini, infettati dall’influenza. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare.

Accetterai il tuo mostro interiore? Sopravvivi e combatti contro cacciatori di vampiri, skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi terribili poteri per manipolare e indagare nelle vite di chi ti circonda e scegli la tua prossima vittima. Lotta per convivere con le tue scelte… le tue azioni salveranno o condanneranno Londra.