è il titolo del nuovo episodio della Webserie dedicata a: in qusto video diario,parla dei cittadini di Londra e del loro radicale cambiamento dopo l'epidemia che ha colpito la città...

Il video diario introduce alcuni personaggi chiave dell'avventura e svela nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco legati alla morte degli stessi.

Ricordiamo che Vampyr è atteso per la primavera su PC, Xbox One e PlayStation 4, la data di uscita potrebbe essere svelata la prossima settimana durante l'evento What's Next di Focus, in programma a Parigi nei giorni 7 e 8 febbraio.