Vampyr: una volta ucciso un NPC, non sarà possibile tornare indietro

Parlando ai microfoni di Xbox Official Magazine, il narrative director di Vampyr Stephane Beauverger è tornato a svelare nuovi particolari sul titolo, in questo caso soffermandosi sulle scelte dei giocatori. Stando alle sue parole, uccidere un NPC nel mondo di gioco sarà una decisione irreversibile.

"Questo è un aspetto fondamentale dell'esperienza di gioco che vogliamo offrire: la consapevolezza che, presa una vita, non si può tornare più indietro. Non puoi ripristinare la situazione nemmeno con un salvataggio precedente. Quando decidi di uccidere un NPC all'interno del mondo di gioco, determini la scomparsa di quel personaggio fino alla fine della storia." spiega il narrative director.

Un particolare molto interessante che conferma le ottime premesse ruolistiche di Vampyr, a partire dal peso specifico conferito alle azioni e alle scelte dei giocatori. In questo caso specifico, come dichiarato da Stephane Beauverger, gli utenti dovranno pensarci due volte prima di eliminare un NPC, dato che questa azione può provocare conseguenze irreversibili.

Ricordiamo che Vampyr si presenta come il nuovo GDR di Dontonod Entertainment, lo stesso studio dietro Life is Strange, proponendo una nuova avventura ambientata nella Londra del 1918. L'uscita del gioco è attesa per il prossimo 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC (gli sviluppatori hanno inoltre confermato l'assenza di DLC e microtransazioni).