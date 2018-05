Vampyr: la versione PC non utilizzerà il sistema anti-pirateria Denuvo

Ormai tutto è pronto per l'uscita di Vampyr. Il gioco è entrato in fase gold la scorsa settimana e in rete è anche apparsa la lista completa dei trofei sbloccabili, ma c'è ancora un dubbio che attanaglia molti giocatori PC. Vampyr utilizzerà la protezione anti-pirateria Denuvo?

Molto semplicemente, no. A confermarlo sono stati gli stessi sviluppatori su Twitter. Il loro nuovo gioco farà a meno della discussa protezione, davvero poco amata da una larga fetta di utenza. Secondo molti, infatti, peggiora le performance dei giochi che ne fanno uso. È successo ad esempio con Tekken 7, per stessa ammissione del director Katsuhiro Harada. In questo caso specifico, il framerate calava quando venivano eseguiti colpi come lo Shakunetsu Hadouken di Akuma.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Vampyr verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 5 giugno. Nel gioco di Dontnod le scelte rivestiranno un ruolo cruciale: per questo motivo, i giocatori avranno a disposizione un solo slot di salvataggio per playthrough, così non potranno tornare sui propri passi per modificare una scelta già compiuta. Questi, invece, i requisiti minimi e consigliati della versione PC:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon R7 370

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati