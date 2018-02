Vampyr: Video Anteprima del nuovo action RPG in uscita a giugno

Sviluppato dai ragazzi die pubblicato daè il nuovo action RPG degli autori di Remember Me Life is Strange che uscirà ufficialmente il 5 giugno 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per essere un gioco in cui domina la morte, Vampyr è l'incarnazione della filosofia ludica di Dontnod Entertainment: il gameplay al servizio dello storytelling, senza che quest'ultimo soppianti in alcun modo né la libertà del giocatore né le innumerevoli possibilità di interazione. Una scrittura superba, una direzione artistica di rara bellezza ed un combat system sorprendentemente efficace lasciano insomma presagire un prodotto strepitoso, un action RPG diverso dai soliti canoni che siamo certi lascerà un “marchio” ben visibile nel genere di riferimento.

Per conoscere maggiori dettagli sul prodotto, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Vampyr a cura di Giuseppe Arace.