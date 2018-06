Vampyr: Video Recensione dell'oscura avventura a base di vampiri di Dontnod

I ragazzi di Dontnod, già autori di Remember Me e dell'apprezzatissimo Life is Strange, ci riprovano ancora una volta con un titolo assai diverso dai due appena menzionati, sia per meccaniche che per atmosfere: stiamo parlando di Vampyr, disponibile da oggi 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Seducente ed affascinante proprio come la figura a cui si ispira, Vampyr è originale e ricco di contenuti, confermandosi all’altezza delle aspettative dei giocatori. L'ultima opera del team francese soffre però di alcune incertezze: se si escludono una direzione artistica da applausi ed una serie di sottotrame ben elaborate, nel complesso non mancano saltuari cedimenti qualitativi dal punto di vista della resa grafica e del racconto.

Supportato da un combat system e da uno sviluppo del personaggio solidi ma non esaltanti, Vampyr mostra comunque a chiare lettere tutto il talento dei ragazzi di Dontnod, che hanno imbastito un'avventura ricca di sfumature morali, in cui sarà il giocatore a decidere che tipo di “mostro” impersonare. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di guardare la Video Recensione che trovate in apertura di notizia, oppure a leggere l'approfondita recensione di Vampyr a cura del nostro Giuseppe Arace, che lo ha premiato con un ottimo 8,2.