Vampyr: i voti delle primi recensioni della stampa internazionale

I talentuosi ragazzi di Dontnod quest'oggi hanno pubblicato ufficialmente Vampyr, nuovo e oscuro titolo ambientato nella Londra del 1918. Gli esponenti della stampa specializzata interazionale hanno avuto modo di testarlo in maniera approfondita negli ultimi giorni, e quest'oggi hanno emesso i loro verdetti.

Nel momento in cui vi scriviamo, Vampyr è può contare su un Metascore pari a 74 basato su 39 differenti recensioni. Buono, ma non particolarmente entusiasmante. A quanto pare l'ultima fatica del team francese ha notevolmente diviso la stampa di settore. I punteggi, come potete vedere voi stessi qui sotto, variano dal 50 al 90.

GameCritics - 90

RPG Fan - 89

COGconnected - 88

PlayStation LifeStyle - 85

Dualshockers - 85

WCCFTech - 80

Twinfinite - 80

New Game Network - 79

GamesBeat - 75

IGN - 70

VideoGamer - 70

GameSpot - 70

USGamer - 60

Destructoid - 60

TheSixthAxis - 60

App Trigger - 50

Game Revolution - 50

Nella sua recensione, il nostro Giuseppe Arace ha assegnato a Vampyr un punteggio pari a 8.2, descrivendolo come un titolo originale, ricco di contenuti e sfumature morali, ma caratterizzato da alcune incertezze nella realizzazione tecnica e nel racconto. Ricordiamo che il titolo di Dontnod è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Qualcuno tra voi l'ha acquistato? Siete d'accordo con le valutazioni assegnate?