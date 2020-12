Van Orton Design: l'intervista sul canale Twitch domani 3 dicembre

Non solo videogiochi. A noi di Everyeye piacciono tutte le forme d'arte, e per questo motivo domani 3 dicembre vi proporremo qualcosa di diverso dal solito: intervisteremo i Van Orton Design!

Van Orton Design è composto da due fratelli italiani, Marco e Stefano, che grazie alle loro inconfondibili illustrazioni che omaggiano i cult degli anni '80 e '90 sono diventate delle vere e proprie icone del web. La loro abilità e il loro stile sono stati riconosciuti anche dai grandi marchi internazionali - da Mercedes-Benz a BMW, passando per Universal Music, Armani, Warner Bros., Microsoft, ESPN, Marvel e molti altri - che li hanno scelti per le proprie campagne pubblicitarie. A partire dalle ore 17:00 di domani 3 dicembre Marco e Stefano si racconteranno sul canale Twitch di Everyeye, scambiando quattro chiacchiere con la nostra redazione e rispondendo alle domande degli spettatori.

A tal proposito, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per interagire con la redazione e agli altri membri della community. Già che ci siete, attivate la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento! Vi aspettiamo!