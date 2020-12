Van Orton Design: videogiochi e arte nella replica della nostra intervista al duo italiano

Per qualche motivo vi siete persi la nostra intervista ai Van Orton Design sul nostro canale Twitch? Nessun problema, abbiamo per voi la soluzione perfetta per recuperarla in comodità.

Vi proponiamo infatti la replica dell'evento speciale sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand, grazie al quale potete rivedere anche altre dirette andate in onda sul nostro Twitch. Vi ricordiamo che nel corso della chiacchierata tra i due fratelli e artisti e il buon Marco Mottura sono stati toccati numerosi argomenti, tra i quali anche i videogiochi che più hanno appassionato e stanno appassionando il duo di disegnatori. Ovviamente non è mancata l'occasione di mostrare al pubblico alcuni dei più celebri lavori dei Van Orton Design, tra i quali troviamo anche la copertina della steelbook di NBA 2K20.

Prima di lasciarvi alla replica della diretta, vi ricordiamo che oggi, 4 dicembre 2020, alle ore 17:00 andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye una diretta dedicata ad Immortals Fenyx Rising in compagnia di Francesco "Cydonia" Cilurzo. Visitando la sezione "informazioni" del canale trovate inoltre il palinsesto delle dirette previste per i prossimi giorni, anche per nel corso del fine settimana.