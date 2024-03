Il van di Red Bull Street Streamer si rimette in moto per il Red Bull Hammers With Homies

In coincidenza del Red Bull Hammers With Homies, il van di Red Bull Street Streamer si rimette in moto con un'edizione 2024 che vedrà il progetto di streaming itinerante a tinte videoludiche fare tappa a Madonna di Campiglio per l'atteso evento di snowboard.

Forti del successo della passata edizione, l'appuntamento in streaming live di Red Bull riparte per il progetto itinerante che porta l'esperienza del gaming direttamente sulle strade italiane.

La nuova avventura di Red Bull Hammers With Homies avrà ufficialmente inizio nella giornata di domani, venerdì 29 marzo, con la tappa di Madonna di Campiglio che verrà trasmessa in diretta sulla neve ad almeno 1600 metri di altitudine durante il Red Bull Hammers With Homies. L'evento internazionale dedicato ai fan dello snowboard si svolgerà sulle piste della rinomata località sciistica 'La perla delle Dolomiti di Brenta' e vanterà la partecipazione dei migliori snowboarder europei, con trick e Jib che metteranno a dura prova le loro abilità.

Nella giornata di sabato 30 marzo, le iniziative dell'evento in streaming proseguiranno con la sfida dei 16 team invitati da tutta Europa per partecipare alla Rail Jam, in vista del grande spettacolo di domenica 30 marzo che trasferirà la crew battle di Slopestyle nella cornice dell'Ursus Snowpark. Qualora foste interessati, qui trovate il sito ufficiale del Red Bull Hammers With Homies.

