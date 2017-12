Vane: 13 minuti di gameplay in compagnia degli sviluppatori

Dopo aver evitato per svariati mesi le luci dei riflettori, Vane , evocativa avventura basata sull'esplorazione e sulla risoluzione degli enigmi, torna a mostrarsi in occasione dellacon un video gameplay della durata di circa tredici minuti.

Il filmato ci offre una breve anteprima del gameplay della produzione, ma soprattutto della direzione artistica e delle atmosfere che caratterizzeranno quest’avventura a opera di Friend & Foe, software house formata in parte da ex componenti del team che ha lavorato a The Last Guardian. Il tutto è commentato da Matt Smith, programmatore e produttore presso lo studio, che ci parla delle meccaniche offrendoci qualche indizio sulla storia e sul mondo di gioco e rivelandoci qualche retroscena sullo sviluppo. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che, nonostante sia stato annunciato in occasione della Gamescom 2014, al momento Vane non presenta ancora una di uscita, sappiamo solo che sarà lanciato nel corso del 2018 su Playstation 4 e PC. Cosa ne pensate di questo nuovo video-gameplay?