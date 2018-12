Vane: l'avventura "alla Journey" di Friend & Foe esce a gennaio su PS4

Gli autori giapponesi di Friend & Foe anticipano lo Showcase 2018 di Kinda Funny Games con l'annuncio della data di lancio occidentale di Vane, l'avventura in terza persona ispirata alle atmosfere e alle dinamiche di gioco di ICO e Journey.

Il titolo verrà commercializzato il 15 gennaio e dovrebbe essere disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Annunciato nel 2014 e caduto nel dimenticatoio nonostante le ottime premesse rappresentate dal comparto artistico e dall'offerta di gioco, il progetto di Vane proverà a reinterpretare il linguaggio narrativo delle avventure riflessive e introspettive con un approccio maturo, il tutto immerso in un microcosmo interattivo che comprenderà degli scenari inquietanti e degli enigmi particolarmente impegnativi.

La storia di Vane verterà attorno alla figura di un ragazzo che, persosi in un immenso deserto dominato da strutture ciclopiche di un'antichissima civiltà caduta in rovina, dovrà far fronte all'assalto di bestie feroci e ai pericoli rappresentati dai misteriosi meccanismi ancora attivi delle architetture che imperlano il paesaggio.

Se volete approfondire la conoscenza di questo titolo nell'attesa che approdi sul PlayStation Store al prezzo di 21,99 € (17,59 € per gli abbonati a PS Plus), vi lasciamo al nuovo video e allo speciale di Vane realizzato da Francesco Fossetti nel corso della PlayStation Experience di fine 2016.