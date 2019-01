Vane: gli autori svelano nuovi dettagli sull'avventura 'alla Journey'

Gli autori della casa di sviluppo indipendente di Friend & Foe hanno colto al volo l'occasione offertagli dai colleghi di Polygon per illustrarci le dinamiche narrative e di gameplay di Vane con delle immagini incentrate sulla varietà delle ambientazioni di questa avventura riflessiva che trae spunto da Journey.

Lo sviluppatore capo Ivar Dahlberg accompagna i nuovi bozzetti preparatori e scatti di gioco con delle interessanti dichiarazioni che ci aiutano a inquadrare il titolo: "Il tema del gioco è la trasformazione. Ovviamente, ciò si manifesterà nella capacità del giovane protagonista di mutare forma e di diventare un uccello, ma ci sono anche altre trasformazioni che l'utente potrà sperimentare nel corso dell'avventura".

Dal punto di vista della trama, quest'ultima si dipanerà in più atti e assumerà la forma di un vero e proprio viaggio spirituale, come spiega Dahlberg affermando che "lo scopo dell'avventura non sarà solo quella di cambiare te stesso. Dovrai sfruttare l'ambiente e provare a cambiare il mondo a te circostante, scoprendo le conseguenze delle proprie scelte col passare del tempo. Quello di Vane è un mondo 'alieno' che si presta a molteplici interpretazioni, ma pensiamo che le persone sapranno trovarvi in esso qualcosa di personale".

Appuntamento al prossimo 15 gennaio, quindi, per scoprire fin dove si sono spinti i ragazzi di Friend & Foe con il progetto "alla Journey" di Vane in esclusiva su PlayStation 4.