Vanessa Hudgens gioca a The Sims 4 per celebrare i vent'anni della serie EA

Electronic Arts coinvolge l'attrice, cantante e ballerina Vanessa Hudgens nella nuova campagna promozionale "Gioca con la Vita" che celebra i 20 anni di The Sims, il

Oltre a Vanessa Hudgens, all'iniziativa di EA per il ventesimo anniversario dalla nascita dell'iconica serie gestionale e simulativa di Maxis partecipano anche Joe Sugg (blogger, youtuber e autore televisivo), Adam Zdrójkowski (attore e presentatore TV), Melina Sophie (youtuber e influencer) e Bilal Hassani (cantante, compositore e attivista LGBT).

Per l'occasione, il colosso videoludico statunitense ha aperto anche una sezione sul proprio portale internet dedicata interamente alla campagna promozionale "Gioca con la Vita" di The Sims 4: sfogliando le diverse schede che la compongono, la sezione permette a tutti gli appassionati del kolossal simulativo di ammirare dei filmati esplicativi e delle immagini che ripercorrono la storia di The Sims e il suo inossidabile successo. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di EA, con tutte le informazioni legate all'iniziativa che sta interessando anche i social tramite l'hashtag @PlayWithLife.

La campagna promozionale, però, non offre indizi su The Sims 5: in compenso, la serie ha superato i 5 miliardi di dollari di guadagni proprio in coincidenza del suo ventesimo anniversario.