Vanguard: Remedy al lavoro su un GaaS Free to Play votato al multiplayer

Oltre ad aver aggiornato gli azionisti sui dati di vendita di Control, Remedy ha svelato anche alcuni dettagli sui nuovi progetti in fase di sviluppo, tra questi figurano il gioco finanziato da Epic Games e un misterioso progetto denominato Vanguard.

Di Vanguard sappiamo al momento molto poco se non che sarà un "gioco multiplayer basato sui servizi e distribuito come Free to Play", nonostante il focus sul multigiocatore ci sarà spazio per una forte componente narrativa e per la costruzione di un mondo di gioco in stile Remedy. Lo sviluppo è ancora nelle primissime fasi ma i primi test sono positivi, tuttavia ci vorrà ancora molto prima che i lavori possano dirsi conclusi.

Vanguard (nome in codice) si affiancherà ad un gioco interamente finanziato da Epic Games e in arrivo su PC e console. Remedy resterà proprietaria dell'IP, inoltre si parla di un titolo che richiederà "un significativo investimento per quanto riguarda il marketing."

Non è chiaro se Vanguard o il secondo gioco siano in qualche modo collegati al Remedy Connected Universe, l'universo condiviso tra le varie serie dello studio finlandese come Alan Wake e Control. Presumibilmente ne sapremo di più nel corso del 2021.