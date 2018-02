Vanquish 2 è in fase di sviluppo in esclusiva per Xbox One?

Secondo quanto rivelato dall'insideresiste ed è attualmente in fase di sviluppo esclusivamente per Xbox One. Sellars non rivela le sue fonti ma si dice sicuro dell'esistenza del gioco, anche se più dubbioso riguardo l'esclusiva

"Ho saputo che Vanquish 2 è in fase di sviluppo, presumibilmente in esclusiva Xbox", queste le parole riportate dall'insider su Discord. Il primo Vanquish è stato accolto positivamente da pubblico e critica, pur essendosi rivelato un insuccesso commerciale per SEGA e Platinum Games.

Recentemente, alcuni responsabili di SEGA sono stati avvistati nel quartier generale di Microsoft... forse proprio per decidere i dettagli riguardo l'esclusiva di Vanquish 2? Per il momento, vi invitiamo a prendere l'indiscrezione con le dovute precauzioni.