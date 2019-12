Vanquish Remaster svelato da un leak, sarà annunciato ai Game Awards?

Vanquish sta per tornare! Il Microsoft Store ha svelato l'esistenza di una versione rimasterizzata del gioco di Platinum Games, uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360 e PS3, nel 2017 su PC. L'annuncio potrebbe avvenire durante i The Game Awards della prossima settimana?

"Ritorna lo sparatutto sci-fi di grande successo. Una Terra sovrappopolata che annaspa a causa della carenza di risorse ripone le sue speranze nella colonia spaziale Providence, alimentata da energia solare. Quando all'improvviso Providence viene invasa da un gruppo di ribelli e la sua tecnologia usata per devastare le città, un'unità specializzata di marines spaziali dovrà riconquistarla. Dotato di Blade, il sistema d'armi sperimentale che può scandire, copiare e salvare tre armi esistenti, l'agente Darpa Sam Gideon deve infiltrarsi su Providence, sconfiggere legioni di nemici e disattivare il trasmettitore di energia che minaccia la vita sulla Terra."

Una nota riporta inoltre le caratteristiche tecniche:

Grafica in 4K con 60 fps disponibile per Xbox One X

Rimasterizzati per la prima volta su Xbox One

La pagina segnala anche la data di uscita, apparentemente fissata per il 17 febbraio 2020 su Xbox One e probabilmente anche su PlayStation 4, sebbene per ovvi motivi non ci siano cenni ad altre piattaforme sul Microsoft Store. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.