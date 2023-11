Vapor World: alla scoperta dell'avventura dark ispirata a Sekiro e Bloodborne

I curatori dei profili social di ID@Xbox presentano ufficialmente Vapor World Over the Mind, un action adventure a scorrimento ambientato in una dimensione a tinte oscure e caratterizzato da un sistema di combattimento ispirato a Sekiro e Bloodborne.

La nuova esperienza interattiva plasmata dal team ALIVE proietta i patiti del genere in un mondo fantasy vittoriano, il Vapor World, per pronare i giocatori a trovare una via di fuga da questo incubo digitale completamente disegnato a mano, un girone dantesco pieno di creature deformi e di trappole mortali.

Il combat system plasmato da ALIVE prende spunto dai due kolossal action ruolistici di FromSoftware per erigere un'impalcatura ludica particolarmente dinamica e, come spiegano gli stessi sviluppatori, "elegantemente sobria: ogni azione legata alla pressione dei pulsanti è stata meticolosamente realizzata per garantire la massima reattività. Il combattimento non è solo questione di attacco e schivate. Deviando e colpendo incessantemente, i giocatori possono spezzare la guardia dei nemici e distruggerli per estrarne i nuclei energetici".

La storia di Vapor World narrerà gli eventi vissuti dal nostro alter ego, modificandosi in maniera dinamica in base alle azioni compiute dai giocatori ma rimanendo sempre fedele al racconto ideato dagli autori indie, tra ambientazioni realizzate 'a mano' e frenetiche battaglie contro i boss a guardia delle aree più importanti di una mappa piena di segreti.

La campagna di raccolta fondi prevista da ALIVE per finanziare questo ambizioso progetto partirà a fine novembre su Kickstarter: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione e delle prime immagini di Vapor World Over the Mind.