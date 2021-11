Vaporum Lockdown, il GDR steampunk pronto a tornare: arriva su PS4, PS5 e Xbox One

Già disponibile su Nintendo Switch e PC, Vaporum: Lockdown è ora pronto ad approdare anche su hardware di casa Sony e Microsoft, con debutto atteso su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One (ovviamente in versione retrocompatibile con Xbox Series X|S).

il team di Fatbot Games ha infatti annunciato l'intenzione di realizzare dei nuovi porting per il GDR, originariamente esordito nel corso dell'autunno del 2020. A circa un anno di distanza dal primo Day One, il dungeon crawler dalle ambientazioni steampunk racconterà le vicende di Ellie Teller ad un nuovo pubblico.

Vaporum: Lockdown, lo ricordiamo, racconta eventi antecedenti a quanto visto nel primo Vaporum, del quale rappresenta un prequel a tutti gli effetti. Al centro della scena, troviamo la già citata Ellie Teller, scienziata impegnata in un misterioso progetto di ricerca condotto al largo, tra le acque degli oceani. Completamente single player, il titolo si ispira a grandi classici del genere, tra i quali Fatbot Games cita espressamente Dungeon Master I e II, la serie di Eye of the Beholder e Legend of Grimrock I.



I nuovi porting di Vaporum: Lockdown dispongono già di una data di lancio precisa, peraltro decisamente imminente. Il GDR dungeon crawler entrerà infatti a far parte dei cataloghi di PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One a partire dal prossimo 10 dicembre 2021.