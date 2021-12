VCT Champions 2021: oggi iniziano i mondiali di VALORANT!

La stagione competitiva di VALORANT del 2021, la prima in assoluto per il titolo targato Riot Games (vi invitiamo a leggere la nostra recensione di VALORANT), si sta per concludere con un appuntamento che non potete perdere per nessuna ragione al mondo: i VCT Champions, il mondiale di VALORANT.

Per un intero anno le migliori formazioni internazionali attive nel tactical shooter di Riot Games si sono date battaglia per avere la possibilità di essere oggi a Berlino, per giocarsi live il titolo mondiale.

Vi ricordiamo che anche in Italia esiste il circuito ufficiale di VALORANT messo in piedi da Riot Games e ProGaming Italia, suddiviso in Circuito Tormenta (a livello amatoriale) ed Agents Series (per il livello semi-pro, quest’ultimo culminato con la vittoria alla Milan Games Week dei Cyberground Gaming).

Il VCT - che, per chi ancora non lo sapesse, sta per VALORANT Champions Tour - si è invece dipanato lungo una costellazione di eventi regionali (come i Challengers) e internazionali (come i Masters) che ci hanno tenuto compagnia a partire da Marzo.

Dalla lunghissima fase di qualificazione, culminata qualche settimana fa con i Last Chance Qualifier, sono emerse sedici formazioni provenienti dalle diverse zone in cui si suddivide l’emisfero competitivo di VALORANT. Eccole:

EMEA (che si suddivide in EU, CIS e TK): Gambit, ACEND, Fnatic, Team Liquid.

NA: Sentinels, Cloud9, Team Envy.

LATAM: Keyd Stars, Furia, KRU, Team Vikings.

APAC (che comprende SEA, JP, KR): Team Secret, Crazy Raccoon, X10 Crit, Full Sense, Vision Strikers.

Il VCT Champions 2021 inizia oggi alle 15:00 con i primi match dei Group Stage (quattro, formati da quattro squadre ciascuno) e durerà sino alla finalissima che si disputerà la sera del 12 dicembre.

Potrete assistere a ogni singolo giorno di diretta nella sua interezza e in italiano nel canale Twitch ufficiale di Agent’s Range, in compagnia dei volti di VALORANT in Italia: Sparker, Slimo, JoYnt, JJack, Lamella, Rhage, Educoz.

Nell’immagine in calce alla notizia, invece, potrete tenere traccia dell’intero programma dell’evento.

Per saperne di più su come si guarda una partita, vi invitiamo a leggere lo speciale sulla scena competitiva di VALORANT.