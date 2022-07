VCT MASTERS Copenhagen: critiche al formato dei playoff, per quale motivo?

I fan e i giocatori di VALORANT sanno bene che i VCT Masters (a proposito, recuperatevi il nostro speciale sulla scena competitiva di VALORANT) sono giunti a una fase cruciale: la fase a eliminazione diretta. Tutto bene sino ad ora? Non proprio.

Riot Games si è trovata travolta dalle critiche proprio per il formato dei playoff del VCT Masters Copenhagen. Il motivo è presto detto: a causa di abbinamenti abbastanza eclettici, gli spettatori e i pro player sono stanchi di vedere (e giocare) sempre gli stessi match contro le stesse squadre.

Inoltre, il formato pensato da Riot presenta un’altra criticità: va sempre a finire che in un girone ci sono le più forti squadre del mondo mentre in un altro sembrano esserci un gruppetto di serie B. Questo ovviamente non solo non fa bene allo spettacolo per chi guarda ma, forzando sin da subito la sfida tra i principali team, capiterà che molti usciranno già durante i group stage, portando cosi a fasi avanzate meno spettacolari e più squilibrate.

Pur essendo determinato da un "sorteggio casuale", il formato ha condotto a quello che tutti temevano: ovvero dei quarti di finale giocati tra squadre della stessa regione. I Fnatic dovranno giocare contro i FPX (entrambe squadre EMEA); gli XSET dovranno vedersela con gli OpTic (entrambe squadre NA).

"Volare dall'altra parte del mondo per affrontare la squadra con cui di solito gioco dalla mia camera è proprio una figata", ha scritto sarcasticamente Zachary "zekken" Patrone degli XSET su Twitter e non è l'unica voce critica levatasi in queste ore.

I fan e i player, insomma, chiedono a Riot di cambiare il formato e di permettere alle squadre di regioni diverse di affrontarsi durante un evento internazionale. In questo modo si eviterebbero i rematch già visti più volte anche durante i Challengers.

Vi ricordiamo che i VCT (oggi inizia l’upper bracket quarter final) vengono quotidianamente commentati in italiano nel canale Twitch di AgentsRangeIT.