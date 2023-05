Ve lo ricordate Ape Escape? Noi speriamo sempre in un ritorno su PS5

PlayStation ha avuto diverse mascotte nel corso della sua storia: da Crash Bandicoot a Spyro, da Jak a Ratchet, sono tanti i personaggi entrati nel cuore dei fan. Ma tra questi non bisogna dimenticare anche le pestifere scimmiette nate dalla fantasia di Japan Studio.

Era il 1999 quando l'originale Ape Escape faceva il suo esordio su PS1, imponendosi come uno dei Platform più brillanti della prima console Sony. Nei panni del giovane Spike, lo scopo era catturare tutte le scimmie sparse attraverso gli scenari facendo ricorso ad una nutrita serie di gadget tra cui l'iconico retino, "arma" principale della nostra missione. Peculiarità di Ape Escape era il suo sistema di controllo, studiato appositamente per sfruttare al massimo le opportunità offerte dal DualShock (ricordate la storia del primo controller PlayStation, a tal proposito?) e dai suoi stick analogici: l'opera targata Japan Studio poteva essere giocata esclusivamente con questo pad, escludendo quindi i modelli precedenti.

Il successo del primo episodio darà il via ad una lunga serie di seguiti e spin-off. Ape Escape 2 porta la serie su PS2 e, pur senza avere lo stesso impatto del predecessore, si conferma un altro prodotto imperdibile per gli appassionati di Platform. Un po' meno fortune ha invece riscosso Ape Escape 3, pur essendo ricordato per lo stravagante minigioco Mesal Gear Solid, parodia di Metal Gear Solid in cui l'agente segreto Pipo Snake viene mandato in missione per salvare il vero Snake e distruggere un Metal Gear dalle fattezze scimmiesche. Non a caso, tra i vari camei effettuati in altri giochi, i primati di Ape Escape compaiono anche in una modalità extra di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, con Snake che va a caccia delle buffe creature ben nascoste tra gli scenari e la fauna locale.

L'ultimo gioco inedito della serie risale al 2010, anno in cui PlayStation Move Ape Escape fa il suo esordio su PS3. Da quel momento, escludendo riedizioni dei vecchi giochi, la serie non è più andata avanti. Nel 2020 si erano diffuse voci su un possibile nuovo Ape Escape che, tuttavia, non si sono finora mai concretizzate.

Che ricordi avete della serie? Vi piacerebbe vedere un nuovo Ape Escape su PlayStation 5? Scatenatevi nei commenti!