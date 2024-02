Ve lo ricordate Boktai? Il genio di Hideo Kojima su Game Boy Advance

Hideo Kojima ha sempre voluto sperimentare idee e concept originali con ogni suo nuovo gioco, aspetto che continua ad essere ancora oggi il suo marchio di fabbrica. Già da ora OD di Kojima sarà un gioco diverso rispetto agli standard, esattamente come lo era stato anche Death Stranding. Ma qualcuno si ricorda di Boktai?

Ebbene sì, anche su Game Boy Advance l'iconico game designer nipponico ha dimostrato originalità e coraggio nel rompere gli schemi dando il via a una serie unica nel suo genere. Boktai The Sun Is in Your Hand, primo gioco pubblicato sulla console portatile Nintendo tra il 2003 e il 2004, non era infatti il tipico Action/RPG con visuale dall'alto: era infatti fortemente basato sulla luce solare, che veniva catturata attraverso un sensore montato all'interno della cartuccia di gioco. I giocatori erano dunque portati a giocare sotto la luce del sole in modo così da ricaricare la Solar Gun in dotazione del protagonista Django, indispensabile per combattere i nemici.

Il sensore era tra l'altro programmato per riconoscere solo i raggi del sole, rendendo dunque inutile ricorrere a qualunque tipo di luce artificiale come quella di una lampada per ricaricare la pistola. Qualora ci si ritrovasse a corto di energia solare e non ci sono le condizioni per riempire nuovamente l'apposito indicatore (magari perché brutto tempo oppure poiché si sta giocando in un ambiente interno), Django deve evitare qualunque combattimento e trovare una Solar Station all'interno del gioco per riattivare la sua arma. Kojima aveva dunque pensato ad ogni dettaglio in modo così da non bloccare i progressi dei giocatori, tuttavia Boktai era studiato proprio per spingere i fan a stare regolarmente sotto il sole data anche la frequenza non così comunque delle stazioni in-game. Probabilmente Boktai è tra i giochi di Hideo Kojima che non tutti conoscono, ma è anche uno di quelli che meritano di essere riscoperti trattandosi di un Action/RPG non solo originale ma anche ben realizzato.

La serie andrà avanti con tre seguiti: Boktai 2 Solar Boy Django sbarca sempre su GBA in tutto il mondo tra il 2004 e il 2005 mantenendo intatto il concept della luce solare, pur non ottenendo lo stesso impatto del suo predecessore. Forse è anche per questo che il successivo Boktai 3 resterà confinato soltanto sui GBA giapponesi senza mai godere di un porting ufficiale in occidente. L'ultimo gioco della serie, Lunar Knights, viene pubblicato su Nintendo DS vedendo la luce anche in Europa e Stati Uniti. A differenza dei predecessori, però, il quarto capitolo perde il concept alla base della serie per presentarsi come un Action/RPG più classico e maggiormente votato all'azione. Nonostante i cambiamenti, Lunar Knights venne apprezzato da critica e pubblico, segnando però la fine del franchise che non ha goduto di ulteriori seguiti.