Ve lo ricordate Bugs Bunny: Lost in Time per Playstation?

Da inguaribili nostalgici quali siamo, chiudiamo la settimana in bellezza ripescando dai nostri ricordi Bugs Bunny: Lost in Time, un platform che ha divertito un'intera generazione di videogiocatori all'epoca della prima PlayStation. Ve lo ricordate?

Lanciato originariamente in versione PlayStation in Nord America il 21 maggio 1999, Bugs Bunny: Lost In Time è approdato anche in Italia il 29 giugno 1999. Distribuito da Infogrames, è stato in realtà realizzato da Behaviour Interactive, casa di sviluppo canadese che negli anni successivi ha dato vita a numerosi tie-in fino ad imporsi sul mercato con il fenomeno Dead by Daylight. Attualmente, sta sviluppando Silent Hill: Ascension in collaborazione con Genvid.

La trama di Bugs Bunny: Lost in Time vede quel furbacchione di Bugs Bunny perdersi letteralmente nel tempo. Mentre si dirige in vacanza a Pismo Beach, il coniglio si ritrova in un capannone non molto lontano da Albuquerque, al cui interno si cela un macchinario chiamato Epocatore. Scambiandolo per un distributore di succo di carota, lo attiva e viene catapultato in un luogo al di fuori del tempo, dove ad attenderlo trova Merlino Munroe, il quale gli spiega che per tornare a casa deve recuperare delle sveglie nascoste in differenti epoche storiche.

Da quel momento in poi, Bugs Bunny salta da un tempo all'altro incontrando i celebri personaggi dei Looney Tunes e vivendo una miriade di avventure. Nell'età della pietra trova Taddeo, mentre nel Medioevo incontra Daffy Duck col suo celebre costume da Robin Hood. Yosemite Sam è un capitano pirata alla ricerca di un tesoro, mentre Marvin il Marziano è intento a mettere a punto una poderosa arma futuristica nella Dimensione X.

Ogni livello è ricco di pericoli da evitare, nemici da sconfiggere ed enigmi da risolvere grazie alle abilità di Bugs Bunny, che può interagire con il mondo di gioco in molteplici modi, ad esempio calciando, spostando e lanciando oggetti come torce e martelli. È inoltre capace di camminare in punta di piedi per non farsi notare, tuffarsi nelle tane per muoversi libero sottoterra oppure di roteare le proprie orecchie a mo' di elicottero. A queste mosse vanno ad affiancarsi quattro super abilità, che il coniglio conquista avanzando nell'avventura. L'energia vitale è rappresentata da una barra composta da tre carote, il cui esaurimento lo costringe a ripartire da un checkpoint.

All'epoca della sua uscita Bugs Bunny: Lost in Time è stato accolto in maniera contrastante dalla critica, ma ciò non gli ha impedito di imporsi come un piccolo cult e di guadagnarsi un seguito indiretto, intitolato Bugs Bunny e Taz in viaggio nel tempo. Ora la palla passa a voi: raccontateci nei commenti i vostri ricordi più belli legati a Bugs Bunny: Lost in Time!