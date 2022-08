Ve lo ricordate? Chi ha vinto il torneo di Tekken 2

Da subito inserito nei giochi di lancio del nuovo PlayStation Plus, Tekken 2 si è rivelato uno dei titoli più gettonati tra i classici del passato inseriti nel rinnovato servizio di Sony, permettendo ai giocatori di riscoprire uno dei Picchiaduro più amati della prima PlayStation.

Il secondo episodio della serie segna un nuovo atto dell'eterna guerra familiare dei Mishima, rivelandosi teatro della grande rivincita tra Heihachi e Kazuya dopo gli avvenimenti del primo gioco. Chi ha vinto il torneo di Tekken 2? A trionfare è stato proprio Heihachi Mishima, sconfiggendo il figlio Kazuya trasformatosi nel suo alter ego demoniaco Devil nel finale del King of Iron Fist Tournament 2.

Heihachi compie la sua vendetta contro Kazuya gettandolo all'interno di un vulcano attivo, per poi ritornare alla guida del suo impero, la Mishima Zaibatsu. Kazuya esce dunque momentaneamente di scena: viene infatti escluso dal roster di Tekken 3, dove lascerà spazio al figlio Jin Kazama. Dopo un'apparizione nel gioco non canonico Tekken Tag Tournament, Kazuya farà il suo trionfale ritorno in Tekken 4, riprendendosi il suo posto tra i personaggi principali della serie firmata Bandai Namco.

Sapevate che Tekken 2 era stato messo a 9999 dollari sul PS Store USA? Si è trattato di un errore tecnico che comunque ha suscitato la divertita reazione di Katsuhiro Harada, director della serie.