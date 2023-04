Ve lo ricordate il primo controller della PS1? Non era il DualShock!

Oggi siamo abituato alle meraviglie tecnologiche del DualSense di PlayStation 5, che con le sue caratteristiche quali feedback aptico e grilletti adattivi permette di offrire esperienze di gioco ancora più immersive rispetto al passato, ma la storia dei controller Sony è lunga e piena di tappe importanti.

Torniamo dunque indietro nel tempo, precisamente alla prima console casalinga del colosso giapponese: ricordate come si chiamava il controller PlayStation? Ebbene, il primissimo modello del pad, all'epoca ancora privo di stick analogici, non aveva un nome specifico ed era semplicemente noto come "controller per PlayStation". Ma negli anni successivi Sony realizzerà più revisioni del suo pad, rendendolo sempre più tecnologico.

A sostituire la versione originale arriverà il Dual Analog Controller, dotato per la prima volta degli analogici e pubblicato originariamente in Giappone nell'aprile del 1997. Ma la versione definitiva del pad PlayStation verrà distribuita soltanto nel novembre di quello stesso anno, quando il primissimo DualShock diventerà realtà. Dotato sempre di due stick analogici, il DualShock implementa anche una sofisticata funzione di vibrazione, che si attiva nei momenti più movimentati dei giochi in azione. Divenuto uno dei più venduti di sempre, il DualShock diventerà il nome standard del pad PlayStation e continuerà ad essere proposto anche nelle successive generazioni fino al DualShock 4 di PS4, per poi lasciare il passo all'attuale DualSense di PS5 (a tal proposito, eccovi la recensione del DualSense Edge di PS5).

Volete scoprire invece qual è il controller più costoso di sempre? Esiste anche un DualShock dal valore di 13.000 dollari!