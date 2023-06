Ve lo ricordate Croc per la prima PlayStation?

Le voci secondo le quali una HD Remaster di Croc sarebbe in sviluppo ha riacceso i ricordi di tantissimi giocatori che ebbero la fortuna di conoscere il simpatico coccodrillo all'epoca della sua originale uscita: era il 1997, e Croc Legend of The Gobbos fece il suo esordio sul mercato.

Sviluppato da Argonaut Software, compagnia all'epoca nota per aver dato i natali all'originale Star Fox di Nintendo, la genesi di Croc è legata proprio alla Grande N stessa: in principio, infatti, era stato concepito come il prototipo di un'avventura di Yoshi in 3D realizzata attraverso il sofisticato chip Super FX già usato con successo su Star Fox. L'idea venne proposta a Nintendo, che tuttavia non approvò il progetto ponendo dunque fine alla partnership tra le due realtà. Ma Argonaut non scartò quanto realizzato fino a quel momento: al contrario, riadattò il prototipo per dare vita ad una propria IP, e così Croc divenne realtà.

Croc Legend of the Gobbos arrivò dapprima su PlayStation negli Stati Uniti, per poi sbarcare pochissimo tempo dopo anche in Europa; nello stesso periodo vennero anche distribuite le edizioni per SEGA Saturn e PC, sebbene la versione per console Sony resti la più nota data la sua enorme popolarità a livello globale. Ambientato a Gobbo Valley, il giovane coccodrillo Croc parte all'avventura per salvare i piccoli Gobbos rapiti dal malvagio Baron Dante: il nostro eroe affronterà trappole, nemici e pericoli di ogni genere pur di liberare i suoi amici dalle grinfie del mago e dei suoi scagnozzi. Pur non essendo magari il Platform più originale o complesso disponibile sul mercato, il primo Croc riuscì a conquistare i favori del pubblico vendendo la bellezza di 3 milioni di copie su PS1. C'erano quindi tutti i presupposti per dare vita ad un seguito.

Croc 2 diventa realtà nel 1999, venendo pubblicato sempre su PS1 e PC. Questa volta il protagonista parte alla ricerca della sua famiglia dopo aver rinvenuto un messaggio in una bottiglia giunta in spiaggia dal mare. Ma ancora una volta i Gobbos avranno bisogno del suo aiuto per fronteggiare la minaccia dei Dantinis e di Baron Dante da poco resuscitato. Nonostante alcuni perfezionamenti ai controlli ed alle meccaniche di gioco, Croc 2 non riesce a compiere un effettivo balzo in avanti a livello qualitativo e passa dunque maggiormente inosservato rispetto al più illustre predecessore. A conferma di ciò, Croc 2 vendette soltanto 500.000 copie, numeri ben lontani rispetto a quelli raggiunti dal primo gioco.

Di fatto la serie principale di Croc si è fermata qui, sebbene non siano mancati due giochi per Game Boy Color (chiamati rispettivamente Croc e Croc 2) che hanno provato ad espandere la popolarità della serie anche attraverso le piattaforme portatili. Le ultime iterazioni del brand arrivano a cavallo tra il 2005 ed il 2006 attraverso la trilogia Croc Mobile, composta da due avventure Platform (Jungle Rumble e Volcanic Panic) ed un gioco di flipper (Croc Mobile Pinball). In seguito Croc farà completamente perdere le sue tracce, complice anche la chiusura di Argonaut avvenuta nel 2004. Nel 2020 Croc verrà ricreato in Dreams: il potente editor di Media Molecule permette così di fare un tuffo nel passato e rivivere in maniera inconsueta il classico PlayStation.

Chissà se Croc HD Remaster diverrà davvero realtà in futuro, ma nel frattempo potete raccontarci i vostri ricordi: com'è stata la vostra esperienza con la serie di Croc?