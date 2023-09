Ve lo ricordate Dash Dingo? La parodia di Crash Bandicoot nei Simpson!

Sono tanti i videogiochi comparsi nei Simpson, dal celebre Tempesta d'Ossa (chiaro riferimento a Mortal Kombat) ad Ammazza che Mazza (in realtà Lee Trevino's Fighting Golf) ma non solo perchè anche Crash Bandicoot ha fatto la sua comparsa nella serie animata più famosa di sempre. O meglio, una parodia di Crash Bandicoot...

Siamo nel 1998, decima stagione dei Simpson e nell'episodio Lisa Gets an A la giovane Simpson prende una brutta influenza ed è costretta a saltare la scuola: cosa fare per passare il tempo? Semplice, giocare con la PlayStation e più precisamente a Dash Dingo.

Sebbene Lisa inizialmente non apprezzi particolarmente il gioco, con il passare delle ore finisce per diventarne dipendente tanto da passare tutto il suo tempo su Dash Dingo, sacrificando anche lo studio e il sonno. Il gioco è chiaramente una parodia di Crash Bandicoot, a partire dall'aspetto del personaggio fino ad alcun scene del gioco, tra cui la risata finale del cattivone di turno che ricorda molto quelle del Dottor Neo Cortex, arcinemico di Crash.

Il personaggio di Dash Dingo era apparso in precedenza nell'episodio Lard of the Dance (Stagione 10) come mascotte del negozio Dingo Junction e tornerà in seguito ne I Simpson Il Film e nel videogioco I Simpson Springfield. Sfortunatamente, invece, nessuno ha mai creato un videogioco di Dash Dingo.