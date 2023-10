Ve lo ricordate Driveclub? Lo sfortunato racing di Sony per PS4

Quando si parla di Sony e Racing Game viene automatico pensare all'iconica serie di Gran Turismo oppure all'apprezzato brand di MotorStorm. C'era però un altro gioco di corse meno noto pubblicato in esclusiva PlayStation 4: ricordate Driveclub?

Sviluppato dal defunto Evolution Studios (lo stesso team dietro MotorStorm, tra l'altro), Driveclub fu uno dei primissimi giochi annunciati per PS4: il suo reveal avvenne infatti durante l'evento di presentazione della console Sony, risalente al febbraio del 2013. Doveva quindi essere tra le prime esclusive di peso per la piattaforma, tuttavia alcuni problemi di sviluppo costringeranno Evolution Studios a posticiparne l'uscita piuttosto a lungo, fino all'ottobre del 2014 quando il gioco divenne finalmente realtà.

Driveclub era un gioco di corse arcade piuttosto ambizioso: oltre ad avere diverse modalità di gioco e corse attraverso tracciati sparsi per tutto il mondo, offriva ai giocatori anche un elevato grado di personalizzazione. Non solo gli utenti potevano dare vita alle proprie piste, ma anche a competizioni originali oltre a ritoccare vetture e persino i piloti, garantendo così un'elevata libertà di approccio a tutti i contenuti presenti nel titolo prodotto da Sony.

Nonostante i buoni proposito, però, Driveclub non ottenne grande favori dalla critica internazionale: su Metacritic ha raggiunto una media di 71, con diverse testate che lo hanno elogiato per la sua ottima resa tecnica e per una giocabilità user-friendly indicata anche per i neofiti del genere, ma non sono mancate critiche all'IA degli avversari, giudicata fin troppo aggressiva giocando in single player, così come ad uno scarso fattore rigiocabilità e la mancanza di opzioni per la difficoltà. Nonostante tutto, diversi fan PlayStation hanno finito con l'apprezzare il lavoro svolto da Evolution Studios, che hanno continuato a supportare regolarmente il gioco per i 18 mesi successivi al lancio.

Driveclub ha venduto oltre 2 milioni di copie, tuttavia non sono stati abbastanza per garantire la sopravvivenza dei suoi sviluppatori: Evolution Studios chiuderà i battenti nel 2016, due anni dopo il lancio del gioco che sarà così l'ultimo della loro storia. Nel 2020, infine, Sony chiuderà i server online dell'opera, ora accessibile soltanto tramite i suoi contenuti offline.

Oggi grazie a mod ed hack Driveclub viaggia a 60fps su PS5, segno di come lo sfortunato Racing Game non è stato comunque dimenticato.