Ve lo ricordate Enslaved di Ninja Theory? Sfortunato, ma quanto era bello

Dopo aver ricordato Heavenly Sword per PlayStation 3, scaviamo nuovamente nel passato di Ninja Theory per rispolverare un altro suo Action/Adventure, Enslaved Odyssey to the West, pubblicato nel 2010 non solo su PS3, ma anche su Xbox 360.

Ispirato all'iconico romanzo cinese Il Viaggio in Occidente, Enslaved è ambientato 150 anni avanti nel futuro: la Terra è stata radicalmente cambiata da una devastante guerra che ha quasi portato il genere umano all'estinzione, con il pianeta ora dominato da creature robotiche che continuano ancora a seguire la loro programmazione dando la caccia agli umani sopravvissuti. L'avventura ha per protagonista Monkey interpretato dall'attore Andy Serkis), un guerriero vagabondo imprigionato in una nave volante per schiavi.

L'azione di una misteriosa ragazza di nome Trip porterà l'aeronave a collassare un poco alla volta. Monkey e la ragazza sopravvivono allo schianto del velivolo, tra le rovine di ciò che resta di New York. Al suo risveglio, l'uomo si ritrova con una fascia da schiavo sulla testa, messa dalla stessa Trip mentre era privo di sensi. La ragazza ha il controllo della fascia, che tra l'altro è collegata al suo stesso battito cardiaco: se lei muore, di conseguenza muore anche Monkey. L'uomo non può dunque fare altro che seguire il volere di Trip e scortarla fino al suo villaggio natale, lontano 500 chilometri dalla loro posizione: ha dunque inizio un lungo viaggio attraverso un mondo post-apocalittico pieno di pericoli.

Armato con il suo fido bastone tecnologico e con un overboard chiamato "nuvola", Monkey ha tutto l'occorrente per difendere sé stesso e la ragazza dall'offensiva degli esseri robotici che popolano il mondo: il gameplay è dunque un puro concentrato di Action/Adventure dove esplorazione, combattimenti e risoluzione di rompicapi si alternano continuamente nel corso delle diverse ore che compongono la partita. A rendere il tutto più evocativo ci pensa una direzione artistica di alto livello, tipica delle produzioni Ninja Theory, che anche in questa circostanza sanno come stupire i giocatori grazie a visuali mozzafiato ed un characters design fortemente ispirato.

Nonostante non fosse magari il miglior esponente del suo genere disponibile in quegli anni, Enslaved Odyssey to the West ottenne pregevoli consensi di critica e pubblico. La sensazione generale è che Ninja Theory avesse creato un prodotto più ricco e compatto rispetto al precedente Heavenly Sword, riuscendo così ad ottenere maggiori riscontri favorevoli. Nonostante l'ottima accoglienza, però, Enslaved non ottenne riscontri commerciali considerevoli al lancio e, pur essendosi poi ripreso sul lungo termine, non divenne mai una serie vera e propria, e questo nonostante un finale aperto che lasciasse intendere un possibile proseguo delle vicende di Monkey e Trip. Ninja Theory passò quindi oltre, concentrandosi su DmC Devil May Cry per conto di Capcom e dando poi vita alla serie di Hellblade nel 2017 e pronta a proseguire con Hellblade 2 in uscita forse nel 2023.

Quali ricordi avete di Enslaved? Vi sarebbe piaciuto giocare ad un secondo episodio? Condividere con noi tutte le vostre sensazioni!