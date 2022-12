Ve lo ricordate Fantavision? Sta per tornare con Fantavision 202X, su PS5 e PSVR2

Se, come chi scrive, avete qualche annetto sulle spalle, probabilmente ricorderete Fantavision, gioco di lancio di PlayStation 2 nel lontano 2000, un puzzle game a base di fuochi d'artificio che all'epoca riscosso un discreto successo, pur essendo nato solamente come tech demo per mostrare le capacità dell'allora neonato monolite nero.

La bella notizia? Fantavision tornerà presto con il nome Fantavision 202X, disponibile su PlayStation 5 con supporto per PlayStation VR2 dal 22 febbraio 2023. Lo studio Cosmo Machia si sta occupando di riportare in vita questo puzzle "esplosivo" che combina elementi strategici, puzzle, action e shooting.

Fantavision 202X presenta il supporto per la grafica 4K ed è compatibile con PlayStation VR2 per una esperienza immersiva grazie alla Realtà Virtuale ed ai nuovi controller Sense. Il gioco è sviluppato con l'Unreal Engine, oltre alle migliorie tecniche ci sono anche novità legate al gameplay come la possibilità di costruire catene di fuochi d'artificio ancora più lunghe e complesse.

Fantavision 202X è uno dei giochi di lancio di PlayStation VR2 ma sarà possibile giocare anche senza il visore, il lancio come detto è previsto per il 22 febbraio 2023 in tutto il mondo (Europa compresa) esclusivamente in formato digitale, il prezzo al pubblico non è stato reso noto.