Ve lo ricordate Fear Effect per PS1? Tra cel shading e femme fatale

La prima PlayStation ha ospitato tante avventure memorabili nel suo ricchissimo parco titoli, ma tra queste ha trovato spazio anche una serie piuttosto particolare che ha attirato l'attenzione per il suo stile estetico intrigante e un gameplay ricco di sfumature: vi ricordate di Fear Effect?

Pubblicato da Eidos Interactive e sviluppato dalla oggi defunta Kronos Digital Entertainment, l'originale Fear Effect divenne realtà sulla prima console Sony nel 1999 conquistando velocemente le attenzioni di critica e pubblico. Ambientato nel 2050 ad Hong Kong, l'Action/Adventure colpiva forte non solo per il suo stile visivo in cel shading ma anche per una giocabilità che prendeva ispirazione dal genere dei survival horror (a tal proposito, vi citiamo 5 grandi giochi horror PS1 oltre Resident Evil e Silent Hill) tra tank controls ed enigmi ambientali, condendo il tutto con un'azione coinvolgente che ci mette a confronto con nemici sia umani che mostruosi.

Fear Effect era anche un titolo piuttosto ambizioso per l'epoca sul fronte tecnico per via di sfondi realizzati in Full Motion Video, portando così gli sviluppatori a dover suddividere l'intera avventura in 4 dischi (sapete però che c'è un gioco PS1 che occupa ben 5 dischi?). Il gioco è stato molto apprezzato anche per la personalità dei suoi protagonisti, in particolare Hana Tsu-Vachel, caratterizzata come un'abile femme fatale capace di portare a termine ogni incarichi a lei assegnato.

Il successo di Fear Effect porterà Eidos a realizzare un secondo episodio due anni più tardi: Fear Effect 2 Retro Helix viene pubblicato sempre su PS1 ottenendo ancora una volta grandi consensi dalla stampa e dai giocatori, che hanno apprezzato le migliorie apportate nel secondo capitolo oltre all'introduzione di un'altra intrigante protagonista femminile, Rain Qin. Nonostante tutti i consensi ottenuti, la serie di Fear Effect non godrà di nuovi esponenti per tanti anni: per vedere una terza iterazione del brand si dovrà attendere fino al 2018, anno in cui Fear Effect Sedna diventa realtà grazie agli sforzi di Forever Entertainment. Il nuovo gioco, tuttavia, è solo l'ombra dei suoi noti predecessori, venendo accolto in maniera estremamente tiepida sia dai fan che dalla critica internazionale. Per un certo periodo è stato in sviluppo anche un remake del gioco originale, Fear Effect Reinvented annunciato nel 2017, tuttavia negli anni successivi il progetto è stato cancellato.

Il brand di Fear Effect sembra destinato a rimanere nell'album dei ricordi e non c'è alcun segnale circa un ritorno attraverso nuovi giochi. Ciò però non toglie che la serie si è ritagliata il suo piccolo spazio nella storia PlayStation divenendo un cult tra gli appassionati.

