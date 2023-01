Ve lo ricordate il finale del primo Assassin's Creed?

Nel 2022 Ubisoft ha celebrato i 15 anni di Assassin's Creed: la sua serie più famosa ed amata nel mondo iniziò nel 2007 con la storia di Altair Ibn-La'Ahad e del suo discendente contemporaneo Desmond Miles.

Per quanto ancora grezzo in termini di gameplay, il capostipite della serie è rimasto impresso nel cuore e nella mente degli appassionati, che rimasero colpiti dalla storia, le atmosfere e le vicissitudini dei due protagonisti, nel frattempo che si scoprivano maggiori dettagli sull'Abstergo Industries, sulla Mela dell'Eden e sull'eterna lotta tra Assassini e Templari. Ma essendo passati così tanti anni, ricordate ancora il finale del primo Assassin's Creed?

La fase conclusiva del primo gioco aveva la sua sana dose di pathos e rivelazioni. Altair si ribella al suo mentore Al Mualim, che ha tradito la Confraternita degli Assassini per poi utilizzare la Mela dell'Eden per soggiogare mentalmente i suoi compagni ed i cittadini di Masyaf. Il protagonista sfida quindi in battaglia il suo mentore, riuscendo infine ad avere la meglio uccidendolo. Data la pericolosità del manufatto, Altair prova a distruggere la Mela dell'Eden, salvo attivare inavvertitamente una mappa olografica del mondo, rivelando così l'esistenza di tantissimi altri Frutti dell'Eden sparsi per la Terra.

Nel presente, dopo l'incredibile rivelazione sulla Mela, Warren Vidic rivela a Desmond, prigioniero dell'Abstergo, che la società è in verità l'incarnazione moderna dei Templari, alla ricerca degli ultimi Frutti rimasti ancora da scoprire, i quali sembrano nascondere un pericoloso segreto. L'attuale Confraternita degli Assassini attacca la sede dell'Abstergo dove è custodito Desmond, nel tentativo di liberarlo. Vidic ed i suoi scagnozzi si preparano ad ucciderlo, ma la sua assistente, Lucy Stillman, che si rivelerà poi essere una talpa degli Assassini, convince lo scienziato a risparmiargli la vita per proseguire con ulteriori test. Tornato nella sua stanza, Desmond troverà al suo interno degli strani disegni che sembrano ricollegarsi ad un evento catastrofico con conseguente fine dell'umanità.

La storia prosegue dunque in Assassin's Creed II, uscito nel 2009 e che introduce, un nuovo, iconico protagonista: ecco quando è nato Ezio Auditore di Assassin's Creed 2.